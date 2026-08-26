Empresarios argentinos implicados en FIFAGate comparecen mañana ante la Justicia de EE.UU.

La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York hizo público este miércoles un documento antes sellado en el que se dirige a la jueza, Pamela Chen, para solicitar la audiencia y abordar "una resolución de los cargos contra los acusados", los Jinkis, que "residen en el extranjero".

Hugo y Mariano Jinkis, propietarios de la empresa de márketing Full Play, fueron acusados en 2015 de participar en una trama de sobornos a funcionarios de la Conmebol y la Concacaf a cambio de los derechos de difusión y comercialización de varios eventos.

Las autoridades estadounidenses dicen prever que los Jinkis "renunciarán a su derecho a una acusación formal por un gran jurado y serán acusados de cargos" por delitos de soborno comercial, pero esperan también que los dos se declaren no culpables de los mismos.

La Fiscalía indica que los acusados han firmado "acuerdos de procesamiento diferido adjuntos", algo que tiene que verificar la jueza y que anticipa su cooperación y cumplimiento de unas condiciones no detalladas en la moción, y prevé que soliciten la libertad bajo fianza.

La autoridad sí divulgó una "declaración de hechos" que forma parte de esos acuerdos con los acusados, y que especifica que estos han mostrado su conformidad con la información contenida.

En concreto, indica que los Jinkis usaron el sistema financiero de EE.UU. "para transferir decenas de millones de dólares" en contratos aunque luego las organizaciones de fútbol recibieron menos de ese valor y otras transacciones relacionadas con "soborno comercial".

Los Jinkis se entregaron a la Justicia de Argentina en junio de 2015 y quedaron detenidos mientras se tramitaba una extradición a EE.UU. a la que se opuso su defensa; dos meses después fueron excarcelados bajo ciertas condiciones, como permanecer en arresto domiciliario.

Estados Unidos presentó cargos contra más de 50 acusados de una veintena de países en el escándalo de corrupción del 'FIFAGate', pero en los últimos meses revocó las condenas de algunos implicados, lo que impulsó a otros a solicitar la anulación de sus sentencias.