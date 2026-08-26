Gastón Martirena llega a Nacional desde el argentino Racing

Un día después de que el lateral arribara al país, el Tricolor lo presentó en redes sociales utilizando la frase "todo el mundo sabe", que el futbolista había dicho tiempo atrás haciendo referencia a su fanatismo por Nacional.

Asimismo, detalló en un comunicado que el jugador fue cedido por Racing hasta el 30 de junio del próximo año.

Nacido en Montevideo en enero del año 2000, Martirena debutó de manera profesional defendiendo a Liverpool, club con el que ganó un Torneo Apertura, un Torneo Clausura y una Supercopa Uruguaya.

Luego fue transferido a Racing y allí ganó la Copa Sudamericana en 2024 y la Recopa Sudamericana en 2025, siendo titular en todas las finales y marcando el la primera de estas.

Con la llegada de Martirena, Nacional cerró su octavo refuerzo en el actual período de pases. Anteriormente habían llegado al tricolor el portero argentino Alexis Martín Arias, el central costarricense Francisco Calvo, los centrocampistas argentinos Bruno Zuculini y Rubén Botta y el uruguayo Santiago Silva, así como también el atacante Tiziano Correa.

El próximo fin de semana, el Tricolor se enfrentará a Peñarol por la cuarta jornada del Torneo Apertura uruguayo, juego en el que el lateral podría hacer su debut.

Allí, Nacional intentará sumar su segunda victoria consecutiva tras vencer el pasado fin de semana a Progreso en el partido que marcó la vuelta de Daniel Carreño a la dirección técnica del equipo.

En esta temporada, el Tricolor perdió la Supercopa Uruguaya ante Peñarol, cayó en el Clásico de un Torneo Apertura en el que acabó séptimo, despidió al entrenador Jadson Viera y contrató a Jorge Bava, quedó eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos, quedó eliminado de la Copa Sudamericana en los dieciseisavos de final, no pudo acceder a la final del Torneo Intermedio y despidió también a Bava.