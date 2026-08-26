La Liga Pro de Ecuador renueva convenio para combatir piratería y transmisiones ilegales

A través de esta alianza, el Senadi y la Liga Pro suman capacidades, conocimientos y esfuerzos para desarrollar acciones de prevención, capacitación, asistencia técnica, difusión, coordinación e intercambio de información frente a las infracciones relacionadas con la piratería deportiva y las transmisiones clandestinas, tanto por televisión como por internet.

En el marco del convenio, ambas instituciones desarrollarán campañas de sensibilización, programas de capacitación, mesas técnicas, intercambio de información estadística y técnica, jornadas de concienciación y acciones comunicacionales conjuntas destinadas a promover el respeto a los derechos intelectuales.

Como primera acción de esta alianza, ambas partes lanzaron la campaña conjunta 'No a la piratería', que busca promover el consumo legal y alertar sobre los riesgos de usar servicios ilegales, con el objetivo de generar conciencia sobre el impacto de las transmisiones no autorizadas y promover el consumo responsable de contenidos deportivos.

Asimismo, las dos instituciones trabajarán en mecanismos de bloqueos para partidos en vivo y capacitaciones entre la Academia de Senadi y LigaPro Institute en temas de propiedad intelectual para deporte y entretenimiento

La Liga Pro reúne a los veintiséis clubes de la primera y segunda división de Ecuador, cuyos torneos organiza y administra, con una comercialización conjunta de los derechos de transmisión televisiva.

En la firma de la renovación de este convenio participó el director de Integridad de la Liga Pro, Gabriel Drouet, y la directora general del Senadi, Elizabeth Ramírez.