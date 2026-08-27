Anselmi (Elche): “No me centro en victorias o derrotas, sino en ser constantes”

“Tenemos que trabajar cada semana sin atender al resultado y sin que nos afecte al día a día”, dijo el técnico, quien añadió que su equipo no es un “desastre” por perder 0-5 el último encuentro ni será una “maravilla” el día que le toque ganar con solvencia.

Anselmi defendió que el Elche, a pesar de no haber ganado aún en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), ha dejado en los dos partidos disputados “muchos pasajes” del equipo que desea ser y pronosticó un encuentro atractivo este viernes ante el Racing de Santander, recién ascendido.

“Es un equipo que maneja bien la pelota cuando se asocia y se junta. Saben tocar en corto y aprovechar la profundidad de los delanteros. Presionan bien y trabajan de forma organizada”, explicó Anselmi, que calificó como “estimulante” disputar el partido en un estadio como El Sardinero (norte de España) y ante una afición entregada.

El preparador admitió que el Elche tiene cosas que mejorar, pero reiteró que cuando está “enfocado en el partido y en el plan de juego” es un equipo “maduro que sabe lo que tiene que hacer”.

“Este plantel, cuando está enfocado, compite de maravilla. La esencia es que el equipo viaje junto”, indicó el argentino, que restó importancia al dato de que el Elche nunca haya puntuado en sus visitas a El Sardinero en Primera.

“Las rachas están para romperlas. Para mí, somos once contra once en el campo. No me enfoco en si hay hinchas o si se ganó en las últimas veces. Todo eso es ruido”, explicó el argentino, que pronosticó un rival “vertical” que buscará crear “el mayor número de llegadas posible en los primeros minutos para despertar a su gente”.

Anselmi evitó especular con el final del mercado de fichajes y dijo que se centra en “mejorar" lo que ya tiene, si bien admitió que hasta el 1 de septiembre “todo está abierto para entrar y para salir”.