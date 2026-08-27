Atlético-Barcelona, tensión total por Julián Alvarez

A seis días del cierre del mercado de fichajes, el próximo martes a medianoche, el tablero está claro desde hace meses. No hay negociación ni la habrá. Es un aviso que ha sostenido Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, desde finales de mayo, cuando los supuestos contactos del Barcelona con el jugador, con contrato en vigor hasta 2030, hartaron al dirigente y al club rojiblanco.

La intervención de Joan Laporta, presidente del Barcelona, el miércoles, cuando manifestó la vigencia de la oferta por el atacante argentino, ha indignado “aún más” a la entidad madrileña, cuya respuesta ha sido tan contundente como cada una de las anteriores veces en las que el dirigente rojiblanco respondió a su rival azulgrana.

“Me indigna aún más. Nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionales y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto”, insistió este jueves en ‘Movistar’.

“Soy el máximo responsable de la gestión del club, tengo el soporte y el apoyo de toda la gente que está trabajando conmigo, a nivel accionistas y directores, y es seguro y firme que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto. Es mi palabra. Estando yo como consejero delegado, el jugador no va a ser transferido al Barcelona con total seguridad”, abundó desde Mónaco, donde asistió al sorteo de la Liga de Campeones 2026-27.

Allí, en el Foro Grimaldi, coincidió con Rafa Yuste, vicepresidente del área deportiva del Barcelona. Se saludaron, hablaron y manifestaron su posición.

"Nos hemos cruzado unas palabras y hemos compartido nuestros sentimientos. Yo les he dicho lo que les he dicho en cámara: que estamos tranquilos porque nunca hemos hecho las cosas fuera de lo que rigen los parámetros deportivos y profesionales como club", explicó el dirigente azulgrana después a ‘Movistar’, donde replicó de forma rotunda también a Miguel Ángel Gil Marín.

Yuste señaló que las palabras de Gil Marín están "fuera de tono" y significan una "falta de educación y de respeto".

"Nuestro presidente, nuestro director técnico, nuestro director deportivo, todo el club es un ejemplo de trabajo, de profesionalidad y de hacer las cosas bien hechas durante muchísimos años. Con estas palabras, se traspasa una línea roja. Estas palabras no las entiendo en absoluto. Ni las comparto, sus palabras me indignan", señaló el vicepresidente del Barça en ‘Movistar’.

Un punto álgido del enfrentamiento, que viene de atrás, desde hace meses, desde que el Atlético denunció una campaña de “acoso y derribo” a Julián Alvarez desde el Barcelona, incluso con la acusación de haber contactado con él, antes de las eliminatorias que enfrentaron a ambos equipos en la Liga de Campeones y la Copa del Rey el pasado curso. Hay un procedimiento disciplinario extraordinario incoado por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol.

El desarrollo de los acontecimientos desde entonces han ido aumentando el choque. Detalle a detalle, instante a instante, como un partido larguísimo, donde cada parte juega su ‘encuentro'.

Hay un punto de inflexión definitivo en toda la historia. La ruptura con el Atlético cuando Julian Alvarez pidió ser transferido al equipo azulgrana de manera pública, el pasado 22 de junio, tras el Argentina-Austria del Mundial 2026. Luego se incorporó a la pretemporada del Atlético, se entrenó, con gesto serio, incluso jugó el pasado domingo, entre la bronca de su hinchada en el Metropolitano ante el Villarreal, cuando ingresó al campo en el minuto 66.

El delantero no se ha ejercitado en los últimos dos entrenamientos con el Atlético de Madrid por una indisposición. En la noche del martes al miércoles sintió malestar, no se entrenó el miércoles ni tampoco el jueves. Este viernes vuelve a ejercitarse el equipo en Majadahonda para ultimar la preparación para el duelo del sábado en Sevilla. No se sabe si con o sin Julián Alvarez.

“Pues (Julián Alvarez) está realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo. Y lo lamento mucho, porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él, es una gran persona, un gran profesional y un gran futbolista, completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy, muy difícil a nivel personal y profesional”, incidió este jueves Miguel Ángel Gil. Aparte del Barcelona, Fernando Hidalgo, el agente del jugador, es una de las personas que señalan desde el Atlético por el mal asesoramiento al futbolista.

El gestor del Atlético ha recibido, además, el “respaldo unánime” de su estrategia de los otros once miembros del consejo de administración del club, propiedad desde el pasado marzo del fondo estadounidense Apollo Sports Capital.

“El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez”, remarcó el club sobre la opinión de los miembros del citado consejo.

Ya han pasado dos meses y medio de la oferta del Barcelona, la única hasta ahora, de 100 millones de euros a abonar seis plazos a finales de mayo y rechazada en Madrid. El Atlético, según fuentes conocedoras de la situación, le transmitió a Julián Alvarez que podía salir del club si un equipo pagaba 150 millones antes del 20 de junio. Nadie lo hizo.

Ahora, en un laberinto de salida más que incierta para el atacante, el Atlético manifestó este jueves que “está convencido” de que Julián Alvarez “comprenderá la decisión” de no ser traspasado al Barcelona, “centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores”. Suma 107 encuentros y 49 goles con su actual equipo.

Ahora, a Julián, empeñado en fichar por el Barcelona, sólo le quedan dos opciones: o sigue en el Atlético o se va a otro equipo diferente al Barcelona (y al Real Madrid) que sea capaz de abarcar las pretensiones de 150 millones (o quizá menos, dependiendo de la negociación) del Atlético. El Arsenal es el único club, según la prensa inglesa, dispuesto a abordar tal operación.

“Nuestra intención, y mi sueño personal, es que siga con nosotros, que siga prestando sus servicios en el Atlético de Madrid. Para competir con los grandes hacen falta jugadores grandes. Evidentemente, si él llegara a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid buscaríamos alguna alternativa, pero nunca sería al Fútbol Club Barcelona”, proclamó Gil Marín.