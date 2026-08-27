Baena y Llorente, en el probable once ante el Sevilla

Llorente apunta al sector derecho de la defensa, en esa posición híbrida entre lateral y central diestro, dependiendo de las circunstancias del juego, mientras que Baena entrará por la banda izquierda, en una alineación con las bajas del central Robin Le Normand, por sanción, y del delantero Alexander Sorloth, por lesión, además de la seria duda de Julián Alvarez por una indisposición por la que no se ha entrenado ni el miércoles ni el jueves.

Mientras decide el medio campo para Sevilla, donde el técnico baraja varias combinaciones (Pablo Barrios, con Koke Resurrección, Johhny Cardoso o Morten Hjulmand, y el propio Koke junto a Cardoso, en ese caso sin Barrios), los otros nueve puestos del once inicial parecen definidos, a juzgar por los ejercicios del entrenamiento.

Jan Oblak ocupará la portería, como es habitual, secundado en la defensa por el citado Llorente, junto a Marc Pubill y David Hancko como centrales y Alejandro Grimaldo como lateral o carrilero izquierdo, dependiendo de la fase del juego, como ocurre con Giuliano Simeone por la derecha, ya sea como carrilero o extremo si defiende o ataca.

Kang in Lee y Ademola Lookman, en posiciones ofensivas, con el surcoreano bien como segundo punta o bien por el lado derecho, completan el probable once del técnico para Sevilla, a la espera de la configuración del medio campo, en el que se espera a Pablo Barrios, que descansó de inicio ante el Villarreal, junto a Koke, titular los dos choques hasta ahora; Hjulmand, de inicio el pasado domingo, o Cardoso, suplente en los dos primeros compromisos de esta campaña.