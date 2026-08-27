Bryan Zaragoza: "Vengo aquí a intentar disfrutar de nuevo"

El futbolista, en declaraciones al club, se ha mostrado emocionado por iniciar esta nueva etapa profesional: "Ha sido un camino duro, una larga espera. He hecho un esfuerzo grande por estar aquí y es donde quiero estar".

El jugador confía en firmar una gran temporada en su nuevo equipo. "Vengo a hacer un gran año, llego motivo y con muchas ganas. Lo único que quiero es volver a disfrutar y sacar mi fútbol. Creo que voy a dar muchas alegrías a la afición", ha confesado.

Bryan Zaragoza ha destacada las buenas impresiones que le ha transmitido el Espanyol. "Desde el primer momento me transmitieron mucha cercanía. Es un club humilde y trabajador", ha explicado la nueva incorporación blanquiazul.

El centrocampista ha desvelado que ya ha podido conocer al entrenador, Manolo González, y a algunos de sus nuevos compañeros de vestuario: "Muy bien, todo espectacular".