Carragher, en riesgo de bancarrota por no pagar impuestos

Según medios que han tenido acceso a la documentación de la Hacienda británica, el caso contra Carragher fue denunciado este miércoles.

"Ofrecemos nuestro apoyo a clientes que tengan deudas de impuestos y hacemos todo lo que podemos para ayudarles y que salgan de esta posición de endeudamiento, como el pago a plazos. La bancarrota es la última opción", dijo un portavoz de Hacienda a la cadena británica BBC.

Por su parte, los representantes de Carragher han asegurado que este es un asunto privado que será resuelto pronto y que se han llevado a cabo las acciones necesarias para ello. "Entendemos que no irá a mayores y que se resolverá inmediatamente", aclararon en un comunicado.

Carragher fue futbolista del Liverpool entre 1996 y 2013 y ahora participa como comentarista en las retransmisiones de "Sky Sports" en Reino Unido y de CBS en Estados Unidos.