Fútbol Internacional
27 de agosto de 2026 a la - 15:05

Cerezo: “Queremos estar en la final en nuestra casa”

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Mónaco, 27 ago (EFE).- Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, remarcó este jueves que su equipo quiere estar en la final de la Liga de Campeones en el estadio Metropolitano, en su "casa", tras el sorteo de la fase liga celebrado en Mónaco.

Por EFE

“No solamente ilusionado, sino que queremos estar allí. Es nuestra casa y nos va a costar poco trabajo llegar ahí (por la cercanía del estadio)”, valoró en declaraciones a ‘Movistar’.

“Los sorteos son como son. Hay que conformarse con ellos y hay que luchar para intentar pasar a octavos de final. Hay que pasar con nota. Dos o tres muy buenos rivales, el Viking no lo conocemos, con el Stuttgart hemos jugado… Hay que trabajarlo y hay que lucharlo., El sorteo es como todo, hay que tener suerte y pasar”, valoró el dirigente desde Mónaco.

Cerezo apuntó, sobre el emparejamiento contra el Bayern Múnich, que son “viejos conocidos”. “Nos hemos enfrentado muchas veces a ellos, siempre se nos ha dado bien. A ver si esta vez se nos da bien”, dijo.

También se medirá a dos rivales noruegos, el Bodo/Glimt y el Viking. “El Bodo es un equipo difícil, muy difícil. Ha sido la revelación de la última Champions, es un magnífico equipo que ha llegado a octavos de final (la pasada temporada) y a ver si nos toca una buena temperatura y no tenemos frío”, analizó.