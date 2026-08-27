Cerezo: “Queremos estar en la final en nuestra casa”

“No solamente ilusionado, sino que queremos estar allí. Es nuestra casa y nos va a costar poco trabajo llegar ahí (por la cercanía del estadio)”, valoró en declaraciones a ‘Movistar’.

“Los sorteos son como son. Hay que conformarse con ellos y hay que luchar para intentar pasar a octavos de final. Hay que pasar con nota. Dos o tres muy buenos rivales, el Viking no lo conocemos, con el Stuttgart hemos jugado… Hay que trabajarlo y hay que lucharlo., El sorteo es como todo, hay que tener suerte y pasar”, valoró el dirigente desde Mónaco.

Cerezo apuntó, sobre el emparejamiento contra el Bayern Múnich, que son “viejos conocidos”. “Nos hemos enfrentado muchas veces a ellos, siempre se nos ha dado bien. A ver si esta vez se nos da bien”, dijo.

También se medirá a dos rivales noruegos, el Bodo/Glimt y el Viking. “El Bodo es un equipo difícil, muy difícil. Ha sido la revelación de la última Champions, es un magnífico equipo que ha llegado a octavos de final (la pasada temporada) y a ver si nos toca una buena temperatura y no tenemos frío”, analizó.