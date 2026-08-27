El estreno del Bayern, el impacto de Ferran y la jornada en 5 focos

El Bayern Múnich ha sido el campeón de trece de las últimas catorce ediciones de la Bundesliga, cuyo curso 2026-27 empieza desde este viernes, precisamente con el duelo del favorito único, dirigido de nuevo por Vincent Kompany, contra el Stuttgart, cuarto en la tabla el pasado ejercicio y equipo de la Liga de Campeones. Es el primer examen para el Bayern, pendiente de Jamal Musiala, por sus recientes desmayos debidos a una “disfunción neurológica”; con fichajes como Ismael Saibari y Nathaniel Brown y como campeón de la Supercopa de Alemania ante el Dortmund.

El París Saint-Germain ha comenzado con dudas. Fue derrotado en la Supercopa de Francia por el Lens (1-0) y empatado en la primera cita del campeonato nacional frente al Rennes, al que debió igualar un 2-0 en contra con dos goles de Ferran Torres, cuyo impacto se pondrá a prueba este viernes en Lille. Ahí espera uno de los dos únicos equipos que ha sido capaz de doblegar al PSG a 34 jornadas en los últimos catorce años. El pasado curso fue tercero en la tabla y en la primera jornada venció 0-2 al Angers. Un duelo inquietante.

Ganador el Manchester City en la primera jornada, por su remontada al Bournemouth (2-1), y perdedor el Crystal Palace, por 2-0 contra el Everton, ambos equipos se miden entre sí y contra las dudas en su choque de este viernes en Selhurst Park, en Londres, en el partido que abre la segunda cita de la liga inglesa, con nueve equipos con tres puntos: Brighton, Arsenal, Brentford, Everton, Hull, Chelsea, Ipswich y Leeds, además del conjunto de Enzo Maresca.

Ganador por 0-2 en Genova, el estadio Diego Armando Maradona se prepara para un partido de altura, con aroma a la Liga de Campeones, en la que debuta el Como, su rival de este domingo en la segunda jornada de la Serie A italiana. El equipo celeste, campeón de dos de los últimos cuatro ‘Scudetto’, rebusca el liderato de la tabla, con la demostrada vigencia de Kevin de Bruyne y contra el bloque de Cesc Fábregas, que empezó la campaña con un empate a uno contra el Udinese.

En tres de sus seis últimos enfrentamientos, incluido el más reciente en Birmingham, el Aston Villa de Unai Emery ganó al Arsenal de Mikel Arteta, el vigente campeón de la ‘Premier’ inglesa, vencedor por 3-0 en su puesta en escena y favorito visible a todo en este nuevo ejercicio. Villa Park es una prueba de nivel, más aún con la reacción que exige para los locales su batacazo de la primera jornada con el Brighton, que lo goleó 4-0, con Joao Gomes expulsado. No perdía de forma tan amplia desde la última jornada de la campaña 2023-24.