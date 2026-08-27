El líder América, del uruguayo Almada, busca seguir invicto en sexta jornada del Apertura

Las Águilas, que tienen la ofensiva más efectiva del torneo, son favoritas para vencer este sábado al Puebla en el Estadio Azteca.

No será sencillo para el América, que suma 13 unidades, ante el equipo sorpresa del certamen. El Puebla, liderado en el medio campo por el colombiano Kevin Velasco, marcha en la quinta posición con 10 puntos, los mismos que Toluca, tercero, y Guadalajara, cuarto, que tienen mejor diferencia de goles.

La condición de local y la dinámica que Almada ha inyectado a las Águilas pueden ser determinantes para mantenerse sin derrota en la cima de la competencia.

El mismo día, el segundo lugar, el Atlas, que entrena el argentino Hernán Crespo, intentará seguir como otra de las revelaciones del torneo con una victoria ante el Querétaro, décimo en la clasificación.

El equipo rojinegro cuenta con una de las mejores defensivas gracias a la seguridad que da el colombiano Camilo Vargas en la portería.

También el sábado, el Guadalajara, que tiene en el banquillo al argentino Gabriel Milito, se meterá al estadio del Pachuca, en el que juega el venezolano Salomón Rondón.

La sexta jornada arrancará el viernes con tres juegos.

El León, del colombiano Daniel Arcila, visitará al Atlante, del entrenador Miguel 'Piojo' Herrera; el Tijuana, dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu, recibirá a los Pumas UNAM, del costarricense Keylor Navas; y el Necaxa chocará con el campeón Cruz Azul.

La jornada concluirá el domingo con la visita del Juárez FC al Toluca y la contienda entre Monterrey y San Luis.

- Partidos de la sexta jornada del Apertura del fútbol mexicano:

. Viernes 28: Necaxa-Cruz Azul, Atlante-León, Tijuana-Pumas UNAM.

. Sábado 29: Atlas-Querétaro, Pachuca-Guadalajara, América-Puebla, Santos Laguna-Tigres UANL.

. Domingo 30: Toluca-Juárez FC, Monterrey-San Luis.