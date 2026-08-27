El Manchester United llega a un pacto económico por un caso de abuso sexual a menores

Según The Athletic, no ha sido desvelada la cantidad que el club inglés ha desembolsado para certificar este caso fuera del juicio, después de que esta persona en noviembre del año pasado llevara a cabo una denuncia civil por daños y perjuicios tras el supuesto abuso sexual de Billy Watts, trabajador del centro de entrenamiento del United, fallecido en 2009.

La persona que ha llegado al acuerdo económico con el United denunció que fue víctima de una agresión sexual cuando tenía 14 años en noviembre de 1986 en el centro de entrenamiento del United por parte del trabajador.

Watts, que fue empleado del equipo en la década de 1980, fue recolocado del centro de entrenamiento a Old Trafford en 1989, cuando comenzaron las denuncias contra él, y más tarde dejó el club para trabajar de limpiador en una comisaría. Falleció en 2009.

No fue hasta 2021 cuando se llevó a cabo una investigación oficial sobre sus acciones, tras recabar el club diferentes testimonios.

"El United fue informado en 2016 de las denuncias de que en la década de 1980, un trabajador hizo comentarios inapropiados y de una naturaleza sexual, llevó a un individuo a su oficina contra su voluntad y siguió a un individuo a una sauna", se reportó en la investigación.

"También hubo una denuncia de que este trabajador trató de tocar a otro individuo de forma inapropiada en las duchas y que los jugadores jóvenes se referían a él como 'pervertido'. Otra denuncia expuso que este trabajador trató de tocar a otro chico, que le hizo frente, a lo que el trabajador respondió: 'Sólo estoy jugando, cállate'".

El United denunció el caso ante la federación inglesa en 2016.