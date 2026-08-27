El Tottenham consigue la cesión de Marmoush

El Manchester City ha hecho caja este verano con 340 millones de euros en ventas, incluyendo las de Sávio, al Tottenham por 87 millones, Rodri, que se fue al Barcelona por 60 millones, Tijjani Reijnders, que firmó por el Al-Qadsiah por 61 millones, Nico González, traspasado al Newcastle United por 58 millones, y James Trafford, que se convirtió en el tercer portero más caro de la historia al irse al Leeds United por 47 millones.

En total, los 'Sky Blues' se han dejado 270 millones en compras, aunque este importe podría aumentar en los próximos días si cierran la llegada de Enzo Fernández, del Chelsea, por alrededor de 140 millones de euros.

Marmoush llegó al City en enero de 2025, procedente del Eintracht de Fráncfort por 75 millones, pero su rendimiento en el club inglés ha sido muy discreto, con 16 goles en 67 partidos y sin ser nunca una alternativa fiable a Erling Haaland en la posición del 'nueve'.

Los 'Spurs' se han gastado cerca de 350 millones de euros en fichajes este verano para reconstruir su plantilla y mejorar los resultados de las dos últimas temporadas, en las que han quedado en ambas solo una posición por encima del descenso. Pese a las incorporaciones de Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul Van Hecke, Marcos Senesi y Andy Robertson, el equipo de Roberto de Zerbi comenzó la temporada de forma muy decepcionante con una derrota por 3-0 contra el Brentford.