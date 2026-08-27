Fútbol Internacional
27 de agosto de 2026 a la - 14:40

Enzo, fuera de la convocatoria para el Luton Town

Imagen sin descripción

Londres, 27 ago (EFE).- Enzo Fernández, que ultima estos días su salida del Chelsea, no ha sido incluido en la convocatoria para el partido de la Copa de la Liga contra el Luton Town.

Por EFE

El argentino jugó unos minutos el pasado lunes en la victoria contra el Fulham, pero tuvo un feo gesto al final del encuentro cuando, mientras sus compañeros agradecían el apoyo a la afición visitante, él se fue el primero al túnel de vestuarios.

La no convocatoria de Enzo llega en un momento en el que al futbolista le gustaría salir del club, deseo expresado a finales de la temporada anterior y amplificado tras su actitud en las semifinales entre Inglaterra y Argentina en el Mundial.

El Manchester City es el mejor colocado para ficharle y ofrecería hasta 140 millones de euros para hacerse con sus servicios.