Enzo, fuera de la convocatoria para el Luton Town

El argentino jugó unos minutos el pasado lunes en la victoria contra el Fulham, pero tuvo un feo gesto al final del encuentro cuando, mientras sus compañeros agradecían el apoyo a la afición visitante, él se fue el primero al túnel de vestuarios.

La no convocatoria de Enzo llega en un momento en el que al futbolista le gustaría salir del club, deseo expresado a finales de la temporada anterior y amplificado tras su actitud en las semifinales entre Inglaterra y Argentina en el Mundial.

El Manchester City es el mejor colocado para ficharle y ofrecería hasta 140 millones de euros para hacerse con sus servicios.