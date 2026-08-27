Independiente del Valle busca récord de doce triunfos consecutivos en la liga ecuatoriana

El Negriazul, que dirige el paraguayo Joaquín Papa, ha igualado hasta el momento la marca de once triunfos seguidos de El Nacional, y optará a la duodécima frente a la Universidad Católica, que es tercero con 43 unidades y busca asegurar un plaza para jugar torneos internacionales el próximo año.

El cuadro del Valle, cuya racha de victorias se extiende a quince si se cuentan sus triunfos en los demás torneos, lidera la liga con 67 unidades y pondrá a prueba su regularidad tras haber obtenido la clasificación para los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La Católica lleva una temporada llena de irregularidades, y en la última fecha goleó 5-1 al Manta, el último de la tabla de posiciones.

El Aucas, segundo de la tabla de 44 puntos, recibirá a Libertad, en una de las últimas oportunidades para el equipo libertario de seguir con posibilidad de cerrar la primera etapa de la fase final de la Liga Pro, que reúne a los seis primeros clasificados. Actualmente es séptimo, con 37 puntos.

En la reciente jornada, el Aucas venció por 0-1 a domicilio de Delfín y Libertad frenó por 1-0 al Macará, que se mantuvo en el cuarto puesto, con 42 unidades.

Precisamente el Macará se va detrás de otro cupo para torneos internacionales en su visita al Orense, cuadro desesperado por zafarse de los últimos puestos del torneo, pues está decimotercero, con 30 puntos.

Mientras el Orense echará de menos a una de sus figuras, el centrocampista Sergio Vázquez, que se vinculó está semana al estadounidense Los Ángeles, el Macará dispondrá de todos sus titulares en procura de recuperarse anímicamente de la reciente eliminación de la Sudamericana.

Para Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona, que marchan en quinto y sexto lugar con 41 y 39 puntos, respectivamente, serán decisivos sus enfrentamientos con Guayaquil City y Manta, respectivamente. Una derrota los dejaría al alcance de Libertad (37) y Leones del Norte, que tiene 35 puntos.

. Partidos de la vigésima séptima fecha de la Liga Pro:

- Viernes 28 de agosto: Mushuc Runa-Delfín y Técnico Universitario-Deportivo Cuenca.

- Sábado 29 de agosto: : Independiente del Valle-Universidad Católica; Guayaquil City-Liga Deportiva Universitaria de Quito y Manta-Barcelona.

- Domingo 30 de agosto: Aucas-Libertad; Orense-Macará y Emelec-Leones del Norte.