La Federación saudí apoya los esfuerzos de Infantino para "restaurar la unidad" del fútbol

"En este momento, la SAFF apoya los esfuerzos continuos del Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del liderazgo de la FIFA para restaurar la unidad en toda la familia del fútbol y seguir impulsando el deporte en beneficio de todos", dijo la federación en un comunicado.

La nota fue emitida tras una reunión de su Junta Directiva en la que celebró "el reconocimiento de errores, la disculpa, la decisión de no seguir adelante con la propuesta" de la FFE y "el compromiso de revisar el proceso".

Asimismo, comprometió a la FIFA a "aprender de la experiencia" y mejorar sus interacciones para mejorar los desafíos futuros "de manera unida y transparente", algo que la SAFF consideró "esencial para restaurar la confianza".

"Sin embargo, las divisiones que persisten en el fútbol demuestran la necesidad de un diálogo más amplio y directo", añadió la entidad saudí, que insistió en que el enfoque "debe seguir estando en el bien del fútbol, sus jugadores y sus aficionados".

Además, la SAFF concluyó el comunicado afirmando que "la contribución del presidente de la FIFA al crecimiento del deporte a nivel mundial durante casi una década también merece ser reconocida".

La idea de Infantino, no consensuada con las confederaciones de la FIFA, era crear FFE, una filial de su propiedad para gestionar los derechos comerciales y eventos de la FIFA, valorada en unos 20.000 millones de dólares, de la que podría abrir hasta un 20 % de su capital a inversores privados.