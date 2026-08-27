Roig: "Mejorarlo lo del año pasado es realmente fácil"

El Villarreal se enfrentará en la fase de la liga del torneo europeo a París Saint-Germain, Liverpool, Borussia Dortmund, Manchester United, Nápoles, Fenerbahce, Sabah y Slavia Praga, así lo declaró el sorteo.

"Van a venir grandes equipos a Villarreal y nosotros vamos a ir a Inglaterra y Alemania, por lo que estoy muy contento", dijo Roig.

El presidente del conjunto amarillo confesó la prioridad que tiene el equipo para esta nueva temporada en Europa que es estar entre los veinticuatro primeros, ya que el año pasado quedaron en la posición treinta y cinco y se quedó fuera de las eliminatorias.

"Mejorar lo del año pasado es realmente fácil porque lo hicimos rematadamente mal, hicimos una mala Champions y espero que este año vaya mejor".

Asimismo, aseguró que este año va a ser "más difícil" que el anterior, pero quieren "disfrutar" porque van a ser partidos "bonitos".

En cuanto al mercado de fichajes, dijo que la plantilla estaba "prácticamente cerrada", están "contentos" tanto con los jugadores como con los técnicos y confesó que su motivación para este nuevo curso es "mejorar" lo del año pasado.