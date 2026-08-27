Yuri no viaja a Barcelona ante la desestimación del recurso planteado por el Athletic

El lateral había sido incluido por el técnico Edin Terzic entre los 24 jugadores convocados para el partido de esta noche frente al Barcelona a la espera de la resolución del recurso del Athletic ante el Comité de Disciplina, que finalmente lo ha desestimado, según informó el club.

En la expedición rojiblanca que viajó esta mañana a Barcelona para el partido de esta noche en el Camp Nou (19.00 GMT), la única novedad respecto al último encuentro es la presencia del central del filial Iker Monreal.

Además de Yuri, se quedaron en Bilbao los lesionados Beñat Prados y Dani Vivian, además de Andoni Gorosabel y Nico Serrano, estos dos últimos por decisión técnica.

Por lo tanto, los jugadores citados para el partido frente al Barcelona son Unai Simón, Padilla, Paredes, Yeray, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, Rincón, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Adama, Rego, Maroan, Navarro, Gerenabarrena, Djaló, Canales, Monreal y Johaneko.