Yuste, vicepresidente del Barça, responde a Gil Marín: "Se ha traspasado una linea roja"

En declaraciones a Movistar tras el sorteo de la Liga de Campeones, el dirigente del equipo rojiblanco explicó que Julián Alvarez está “realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo”, y remarcó que le “repugna la falsedad” por parte del club catalán.

Rafa Yuste fue preguntado justo después por las palabras del dirigente de la entidad madrileña, que consideró que no están solo "fuera de tono", sino que significan una "falta de educación y de respeto".

"Nuestro presidente, nuestro director técnico, nuestro director deportivo, todo el club es un ejemplo de trabajo, de profesionalidad y de hacer las cosas bien hechas durante muchísimos años. Con estas palabras, se traspasa una línea roja. Estas palabras no las entiendo en absoluto. Ni las comparto, sus palabras me indignan", aseveró Yuste en los micrófonos de Movistar.

Yuste reiteró que el Barcelona es un club que respeta al Atlético de Madrid y "a todos los jugadores del mundo" y argumentó que si un jugador quiere fichar por el Barcelona, "por supuesto" que es algo que "ilusiona".

El directivo azulgrana explicó que, antes del sorteo de la Liga de Campeones, saludó al presidente del Atlético, Enrique Cerezo, y a la "familia Gil", con los que mantuvo una conversación.

"Nos hemos cruzado unas palabras y hemos compartido nuestros sentimientos. Yo les he dicho lo que les he dicho en cámara: que estamos tranquilos porque nunca hemos hecho las cosas fuera de lo que rigen los parámetros deportivos y profesionales como club", afirmó.

Con todo, Yuste admitió que le "sabe mal" todo lo ocurrido en los últimos días y, al ser preguntado por si descarta el fichaje de Julián Álvarez, se remitió a las declaraciones que realizó el miércoles el presidente del club, Joan Laporta, quien insistió en que sigue en pie la oferta que la entidad azulgrana presentó al club madrileño por incorporar al internacional argentino.

"Lo que tengo que hacer es defender a los profesionales que están trabajando de una forma excepcional, y a nuestro presidente", concluyó Yuste.