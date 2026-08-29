El mundialista Gilberto Mora le anota dos penaltis a Keylor Navas y da triunfo al Tijuana

En la continuación de la sexta jornada del campeonato, dos faltas en el área del español Rubén Duarte propiciaron un par de penas máximas, cobradas con maestría por Mora, quien llegó a cuatro goles en el campeonato.

Los Xolos del entrenador uruguayo Sebastián Abreu tuvieron la posesión del balón en la primera mitad por 61-39 a su favor, pero no dispararon a puerta. Los universitarios fueron mejores, aunque tampoco crearon peligro.

En la segunda parte, el duelo continuó parejo hasta que el Duarte cometió una falta en el área y provocó un penalti, anotado por Mora en el minuto 53.

Pumas, dirigido por el argentino Esteban Solari, se quedó con un hombre menos en la cancha en el 59 por la expulsión del defensa Pablo Bennevendo por juego agresivo.

En el 81, Mora cobró otro penalti, consecuencia de un segundo error de Duarte, y confirmó el triunfo de los Xolos, que subieron al segundo lugar con cuatro victorias, un empate, una derrota y 13 puntos, los mismos del líder América, que los supera por mejor diferencia de goles. Pumas va décimo con ocho unidades.

Antes, el campeón Cruz Azul derrotó por 0-3 al Necaxa y Atlante empató 1-1 con el León.

Jeremy Márquez, el argentino Nicolás Ibáñez y el mundialista colombiano Willer Ditta convirtieron por los Azules del entrenador Joel Huiquí, que detuvieron una racha de tres derrotas consecutivas. Emilio Rodríguez descontó por el cuadro de casa.

Llegaron los Azules a tres victorias, tres derrotas y nueve unidades, con las que aparecen en el noveno lugar de la tabla de posiciones, cuatro unidades abajo del América.

Atlante empató con León con un gol de último momento del argentino Martín Sarrafiore, de zurda a pase del ecuatoriano Jairón Charcopa, luego de que los visitantes tomaron ventaja con un penalti convertido por José Alvarado.

Este sábado, el América del técnico uruguayo Guillermo Almada recibirá al Puebla, Atlas al Querétaro, Pachuca a las Chivas de Guadalajara y Santos Lahguna al Tigres UANL.

El domingo concluirá la sexta fecha del torneo, cuando el Juárez FC visite al Toluca y San Luis al Monterrey.