El Oporto gana al Académico (0-3) bajo la batuta de Gabri Veiga

Los 'dragones' comenzaron asentando las bases de la victoria en el minuto 5 por medio del ex del Sevilla André Silva y tras un centro que le envió el dominicano Pablo Rosario desde la banda derecha.

La ventaja del Oporto se amplió en el 20 gracias a Gabri Veiga, cuyo disparo fuerte y con efecto desde el semicírculo del área se coló en la esquina inferior derecha de la portería del recién ascendido Académico.

Tras anotar, el gallego dio la asistencia para el tercer gol, obra de William Gomes en el minuto 38.

En una rápida jugada colectiva, Pepê dio un pase en profundidad hacia Veiga, quien a su vez se internó en el área y cedió el balón a la derecha para que Gomes rematara.

Gabri Veiga suma así 3 goles y dos asistencias en lo que va de Liga, en la que es el máximo goleador de su equipo.

En la segunda mitad, el conjunto de Viseu -ciudad en el centro luso- puso en el campo a los españoles Alejandro Mestanza y Nils Mortimer en busca de algún cambio en el marcador, pero eso no impidió que el Oporto se llevara su cuarto triunfo consecutivo.