Dembélé va a prolongar su contrato con el PSG dos años más, hasta 2030, según L'Équipe

La firma del nuevo contrato de Dembélé, de 29 años, está prevista "en las próximas semanas", agregó el diario, que precisó que el club parisino en su oferta de renovación no ofrece un salario desorbitado (actualmente el antiguo delantero del Rennes percibe unos 18 millones brutos anuales).

L'Équipe señaló que clubes saudíes se han interesado por el internacional francés, que ha jugado 67 partidos y ha metido 13 goles con la selección.

El exjugador del Borussia Dortmund y del Barcelona fichó en agosto de 2023 con el PSG del técnico español Luis Enrique Martínez a cambio de 50 millones de euros.

Desde entonces, y en una posición de falso nueve diseñada por el propio Luis Enrique, Dembélé ha disputado con el PSG 138 encuentros, marcado 61 goles y dado 43 asistencias. Se ha convertido en la estrella de su club.