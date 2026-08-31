El colombiano Daniel Muñoz se va al Nottingham Forest por 25 millones de euros

Muñoz, de 30 años, se ha convertido en el Palace en uno de los mejores laterales derechos de la Premier League y con dos años de contrato restantes ha decidido reencontrarse con Oliver Glasner en el Forest.

"Estoy muy ilusionado porque veo muchísimo talento", aseguró el colombiano en un comunicado tras hacerse oficial su fichaje.

"El Forest es un equipo con grandes jugadores, cualidades y habilidades sobre el terreno de juego. Tengo muchas ganas de salir al campo para poder ayudar a mis nuevos compañeros y creo que vamos a lograr grandes cosas", añadió.

Muñoz, que se convierte así en el primer jugador colombiano de la historia del club, se unirá al resto del equipo antes del partido de liga del sábado contra el Tottenham Hotspur y ya se ha confirmado que vestirá la camiseta con el número 27.

Tras llegar del Genk en 2024 a cambio de 8 millones de euros, Muñoz disputó 109 partidos con el Crystal Palace, marcando once goles, repartiendo 16 asistencias y siendo clave para la conquista de tres títulos, la FA Cup, la Community Shield y la Conference League.

Habitual ya de la selección colombiana antes de fichar por el Crystal Palace, Muñoz se ha asentado con los 'Cafeteros', siendo indiscutible en el lateral derecho, donde fue titular en cuatro de los cinco partidos de Colombia en el pasado Mundial, anotando dos goles ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

Muñoz fue titular en la primera derrota de la temporada contra el Everton, pero, con su salida al Forest encarrilada, no participó en la goleada que el Manchester City endosó a los 'Eagles' el pasado viernes.