Marcelo Gallardo, muy cerca de convertirse en el próximo seleccionador de Ecuador

El 'Muñeco', de 50 años, mantiene conversaciones con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) desde hace un mes para definir los detalles de su posible contrato y el de su equipo de colaboradores, en la que podría convertirse en la primera experiencia a nivel selecciones del dos veces campeón de la Copa Libertadores como entrenador (2015 y 2018) y una como futbolista (1996).

Según medios argentinos y ecuatorianos, el presidente de la entidad ecuatoriana, Francisco Egas, es el impulsor de la contratación de Gallardo, quien podría rubricar el vínculo en los próximos días.

En caso de concretarse, el de Merlo (provincia de Buenos Aires) tendrá una agenda apretada para su debut con el 'Tri'.

Ecuador tiene comprometida una gira asiática de tres partidos en la próxima ventana FIFA: el 24 de septiembre se enfrentará a Corea del Sur y de ahí viajará a Japón para disputar un torneo cuadrangular que lo enfrentará al combinado local el 1 de octubre, finalizando el 5 de octubre ante el ganador del encuentro entre Panamá y Nueva Zelanda.

La última vez que Gallardo estuvo sentado en un banquillo fue en febrero de 2026, durante su segunda etapa como director técnico de River, iniciada en 2024 y de la que renunció tras una serie de malos resultados y las críticas de los aficionados a sus planteos tácticos. En 86 encuentros logró 38 victorias, 27 empates y 21 derrotas.

Anteriormente había dirigido entre finales de 2023 y mediados de 2024 al Al-Ittihad de Arabia Saudí, con el que logró 15 partidos ganados, cuatro empatados y 14 perdidos.

En su primera etapa al frente del conjunto 'millonario' se convirtió en el técnico más exitoso de la historia de River, con 14 títulos en ocho años y medio (2014-2022).

No obstante, su debut como entrenador llegó en Uruguay, donde hizo campeón nacional al Nacional en la temporada 2011-2012, nada más colgar las botas como futbolista en ese club montevideano.

Para Ecuador sería el tercer entrenador argentino consecutivo a cargo de la selección absoluta, tras los pasos de Beccacece (nueve victorias, doce empates y tres derrotas entre agosto de 2024 y el Mundial 2026) y Gustavo Alfaro (doce triunfos, catorce igualdades y nueve perdidos entre agosto de 2020 y enero de 2023).