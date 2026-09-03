Andoni Gorosabel: "Hay equipo para hacer un buen año"

Gorosabel llega cedido por el Athletic, con una opción de compra. En una rueda de prensa en el estadio del Espanyol, ha apuntado, respecto a si desea alargar su estancia en el club barcelonés, que no es algo que dependa únicamente de él: "Eso dependerá de mi temporada. Si van bien las cosas, estaría encantado".

El lateral ha comentado que su fichaje fue "rápido" y ha reconocido que el proyecto le sedujo desde el principio. "Me gustó la idea, el equipo tenía buena pinta", ha indicado. En cuanto al entrenador, Manolo González, Gorosabel le ha definido como alguien "cercano y que intenta ayudar".

El Espanyol, para el nuevo fichaje blanquiazul, debe centrarse en "mantener la categoría" y, una vez lograda esta meta, plantearse metas más elevadas. "El equipo debe competir en todos los partidos", ha señalado.

Por otra parte, Andoni Gorosabel ha explicado que, a lo largo de su carrera, ha jugado "de diferentes formas y en distintos sistemas". En este sentido, se sentiría "a gusto" si la demarcación de lateral debe tener más vocación ofensiva, según la pizarra del técnico blanquiazul.