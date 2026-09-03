Brasil se enfrentará a Japón y Singapur en los amistosos de noviembre en Singapur

La Canarinha se enfrentará a Japón el 14 de noviembre y a Singapur el día 17, en el Estadio Nacional de Singapur, según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El encuentro con Japón será el primero entre ambos países después de Brasil se impusiera por 2-1 en el Mundial de 2026, mientras que con Singapur se medirán por primera vez con sus equipos absolutos.

La CBF explicó en un comunicado que la elección de los rivales asiáticos responde, entre otros, a la disponibilidad de selecciones durante la fecha FIFA de noviembre, cuando los principales equipos europeos estarán disputando compromisos oficiales de la UEFA y los africanos tendrán una situación similar.

"Enfrentar a Japón y a Singapur nos permitirá observar el comportamiento de la selección en contextos diferentes, algo fundamental en este inicio de ciclo", afirmó el técnico italiano, citado en el comunicado.

Según Ancelotti el objetivo es "evolucionar con equilibrio" para enfrentar los próximos desafíos.

Antes de viajar al sudeste asiático, Brasil tendrá tres compromisos que marcarán el comienzo de la preparación de Ancelotti después del Mundial.

La selección brasileña visitará a Australia el 25 de septiembre en Townsville, cuatro días después volverá a enfrentarse a los australianos en Brisbane y el 3 de octubre jugará contra India en Calcuta.

Serán los primeros partidos de Brasil después de su eliminación en los octavos de final del Mundial de 2026, en los que cayó por 2-1 ante Noruega.