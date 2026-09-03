Bryan Zaragoza: "Necesito tener estabilidad y el Espanyol es lo ideal"

El futbolista, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, ha insistido que se encuentra "donde quería estar" y se ha mostrado "ilusionado por hacer un gran año". Tras su fichaje por el Bayern de Múnich alemán en la 2023-24, el centrocampista no ha encontrado regularidad en su carrera deportiva.

Bryan Zaragoza, en este sentido, ha desvelado que confía en estar en el Espanyol "lo máximo posible". El jugador ha llegado cedido, con una opción de compra. "Creía que era el sitio donde podía jugar y disfrutar. El proyecto era ideal para mí y desde el primer momento dije que quería jugar aquí", ha recalcado.

Preguntado por su salida de Granada al Bayern, el extremo ha confesado que fue "difícil", pero le hizo "aprender mucho". Respecto a la última cesión a la Roma en febrero, el jugador ha respondido con contundencia a la lección que aprendió: "Como en España no estoy en ningún sitio. Es que... Mejor me callo".

El futbolista es consciente de que su fichaje ha generado ilusión en la afición periquita y lo ha encajado de forma positiva: "Eso es bueno. No tengo ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo y daré todo por el Espanyol".

Por otra parte, Bryan Zaragoza ha explicado que confía en que su papel en el Espanyol le permita regresar a la selección española. "Es una vía muy posible y espero cumplirla", ha asegurado. El extremo ha insistido en que el club blanquiazul es el lugar donde creía que podía "jugar y disfrutar".

El blanquiazul se ha presentado como un jugador "de calle", característica que ha definido como alguien con "desparpajo" y criado "en el barrio". "Tenlo por seguro que lo vas a ver", ha respondido a un periodista que le preguntado si en el Espanyol se podría ver a esta versión.

Por otra parte, Bryan Zaragoza ha comentado que espera "marcar goles a todos los equipos y si es al Barcelona, mejor". "A todos nos motiva jugar contra los mejores del mundo", ha explicado. El jugador ha firmado tres dianas ante el cuadro azulgrana en LaLiga y confía en mantener la dinámica.