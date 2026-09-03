Cáceres llega a Vigo para pasar reconocimiento médico y firmar por el Celta

El defensa central, de 27 años, vivirá su primera experiencia en el fútbol español después de seis temporadas y media en el Club América de México, con el que superó los doscientos partidos oficiales y conquistó tres Ligas MX consecutivas, un título de Campeón de Campeones y la 'Campeones Cup'.

A expensas del reconocimiento médico, ambos clubes pactaron un traspaso que obligará al Celta a pagar algo más de siete millones de euros por el futbolista charrúa, una cifra similar a la abonada por el extremo marroquí Couhaib Driouech al PSV Eindhoven.

"Lo conocíamos, llevábamos tiempo siguiéndolo. Creo que puede encajar con lo que es el equipo, nos va a dar un nivel de agresividad, de duelo, que nos viene bien ahí atrás. Puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de atrás, incluso de lateral en un momento determinado”, declaró el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, sobre la llegada de Cáceres.