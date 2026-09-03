El fútbol europeo respalda limitar sanciones colectivas contra los aficionados visitantes

Reunida en Madrid en Madrid esta semana, la Conferencia se centró en la participación de los aficionados, con especial atención a facilitar la asistencia de los seguidores visitantes y promover el enfoque del Consejo de Europa respecto a la protección, la seguridad y el servicio en los partidos de fútbol, establecido en el Convenio de Saint-Denis en octubre de 2025.

Según informó la UEFA este jueves, las partes interesadas del fútbol europeo apoyaron que se priorice la responsabilidad individual, ya que contribuye a la justicia, la proporcionalidad y a un equilibrio más eficaz entre la seguridad pública y los derechos de los aficionados, con mayor cooperación internacional entre las autoridades públicas, las asociaciones nacionales, los clubes, las ligas y otros organizadores de competiciones.

También defendieron que las sanciones colectivas no se conviertan en una respuesta habitual antes problemas de seguridad y que las mismas se restrinjan a circunstancias individuales.

En su opinión, estas solo deben considerarse en circunstancias excepcionales en las que pruebas documentadas claras, objetivas y actualizadas demuestren que ninguna medida menos restrictiva es capaz de abordar riesgos graves para la seguridad o el orden público.

"Su aplicación debe respetar siempre los principios de necesidad y proporcionalidad", agregó la UEFA en un comunicado, en el que abogó por integrar a las partes interesadas en la toma de decisiones y que las relativas a la asistencia de aficionados se comuniquen de forma clara, lo antes posible y a través de los canales adecuados, para permitir tomar medidas con conocimiento de causa y, cuando proceda, ejercer sus derechos en el marco legal pertinente.

El texto reclamó que "las decisiones de imponer sanciones colectivas deben basarse en procesos justos, transparentes y fundamentados en pruebas, explicando y comunicando claramente las razones de dichas decisiones para mejorar su comprensión, reforzar su legitimidad y fomentar relaciones constructivas entre las autoridades públicas y las partes interesadas0 del fútbol".

Por último, las partes interesadas del fútbol europeo reafirmaron "su compromiso compartido de trabajar de manera constructiva con las autoridades públicas para garantizar que el fútbol siga siendo un entorno seguro, protegido, inclusivo y acogedor para los aficionados".