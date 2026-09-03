El futbolista uruguayo Agustín Albarracín dice que ha notado ya “el cariño” de Albacete

Albarracín, de 21 años y que ha sido cedido por el Cagliari por una temporada, apuntó: “(En el equipo italiano) no tenía la continuidad que esperaba, así que cuando surgió la posibilidad de venir a un fútbol diferente no me lo pensé”.
En cuanto a su estreno como jugador del equipo blanco, el pasado sábado ante el Oviedo, señaló “No conseguimos el resultado que esperábamos (0-1), pero me dejó lindas sensaciones porque hacía mucho tiempo que no jugaba 80 minutos seguidos”.
Al contrario que una parte de la afición del Albacete, el jugador sudamericano ve a su nuevo equipo “muy bien”, considera que le faltó “suerte” en el duelo ante el Oviedo y es optimista respecto al futuro.
“Estoy convencido de que vamos a revertir la situación”, subrayó Albarracín.