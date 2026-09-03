Fútbol Internacional
03 de septiembre de 2026 a la - 11:45

El futbolista uruguayo Agustín Albarracín dice que ha notado ya “el cariño” de Albacete

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Albacete (España), 3 sep (EFE).- El futbolista uruguayo Agustín Albarracín dijo este jueves, en su presentación oficial como jugador del Albacete, de la Segunda División española, que ya ha notado “el cariño” de la ciudad y su afición y que está “muy contento” con su fichaje por el club manchego.

Por EFE

Albarracín, de 21 años y que ha sido cedido por el Cagliari por una temporada, apuntó: “(En el equipo italiano) no tenía la continuidad que esperaba, así que cuando surgió la posibilidad de venir a un fútbol diferente no me lo pensé”.

En cuanto a su estreno como jugador del equipo blanco, el pasado sábado ante el Oviedo, señaló “No conseguimos el resultado que esperábamos (0-1), pero me dejó lindas sensaciones porque hacía mucho tiempo que no jugaba 80 minutos seguidos”.

Al contrario que una parte de la afición del Albacete, el jugador sudamericano ve a su nuevo equipo “muy bien”, considera que le faltó “suerte” en el duelo ante el Oviedo y es optimista respecto al futuro.

“Estoy convencido de que vamos a revertir la situación”, subrayó Albarracín.