El uruguayo Josema Giménez, sobre su salida: “El Atlético necesitaba mi ayuda”

“Es verdad que es duro después de trece años viviendo en una ciudad como Madrid y en un club que amo, pero entendía la situación del club. El Atlético necesitaba de mi ayuda, y como los quiero les iba a ayudar”, manifestó en rueda de prensa.

Por primera vez en trece años, desde su irrupción en el conjunto rojiblanco en la temporada 2013-2014, el defensa central no jugará a las órdenes de Diego Pablo Simeone, del que se convirtió en uno de los hombres de confianza de su vestuario, y con el que celebró cinco de los ocho títulos que conquistó en el Atlético el técnico argentino.

“Ya sabía desde el año pasado que iba a salir y obviamente cuando se plantea esa situación es cuando se ven todas las posibilidades. Mis hijos no salieron de Madrid y es difícil, es una nueva etapa. Vivimos esta nueva etapa con una ilusión tremenda”, puntualizó Giménez, que jugará en el Dépor cedido por el equipo madrileño.

Con contrato hasta junio de 2028, el defensa uruguayo, ganador de dos Ligas, una Supercopa de España, una Liga Europa y una Supercopa de Europa con el Atlético, cierra esta primera etapa como rojiblanco después de haber disputado 384 partidos oficiales a las órdenes de Simeone, a quien espera convencer con su rendimiento en Riazor de que puede tener nuevamente un sitio en su plantilla.