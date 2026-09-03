Gudelj: "Me decidí por el Getafe porque es un club grande"

"Me decidí por el Getafe porque es un club grande que lleva muchos años jugando LaLiga. Es un club muy estable y muy unido. Me llamó mucho la atención, sobre todo la calidad del grupo, el míster. Todo junto me llamó la atención y venir aquí a ayudar a este proyecto bonito", declaró durante su presentación oficial.

Gudelj, que firmó por una temporada después de finalizar su etapa en el Sevilla, aseguró que llega al Getafe dispuesto a aportar su experiencia y su conocimiento de las competiciones continentales en una campaña en la que su nuevo equipo disputará la Liga Conferencia.

"Hablé con el míster mucho. Él sabe lo que traigo: experiencia. Intento dejarlo siempre todo en el campo. Llevo bastantes años jugando en Europa y ahí tengo experiencia. Va a venir bien. He venido a dejarlo todo, a ayudar al club y muy contento por estar aquí para sacar los mayores éxitos posibles", manifestó.

El centrocampista señaló que durante su carrera siempre mostró el "ADN de intensidad" que exige Bordalás y afirmó que se encuentra en buenas condiciones para responder a las demandas del entrenador alicantino.

"Yo lo voy a dejar todo y tengo experiencia. Gracias a Dios el físico me acompaña bien", indicó Gudelj, quien se mostró "muy contento" de ponerse a las órdenes de Bordalás y de poder luchar junto a un grupo que calificó como "maravilloso".

Antes de aceptar la propuesta del Getafe, el exjugador del Sevilla pidió referencias a varios futbolistas, entre ellos al ex jugador serbio del Getafe Nemanja Maksimovic, con quien coincidió en la selección, y al portero David Soria.

"Hablé con varios jugadores, muchas veces cuando estábamos en la selección. Me habló (Maksimovic) siempre maravillas del club. También del míster (Bordalás), lo exigente que es. Llevo años jugando contra el Getafe y todo lo que me ha dicho es real. Se ve esa intensidad siempre", explicó.

Gudelj recordó que sus enfrentamientos contra el conjunto azulón siempre fueron partidos "muy duros y difíciles" por la intensidad que imprime Bordalás a sus equipos.

"También hablé con David Soria, con Bordalás, con mucha gente y lo que espero es que va a ser una temporada dura como todas. Tengo mucha confianza en este grupo", concluyó.

Gudelj, de 34 años, disputó 261 partidos oficiales durante sus siete temporadas en el Sevilla, clun con el que conquistó dos Ligas Europa, en 2020 y 2023.