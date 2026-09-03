Manuel Pellegrini avisa de que el Real Madrid "se ha reforzado mucho este verano"

Pellegrini comentó que "el equipo está retomando su ritmo tras tres partidos irregulares" en la primera semana de competición, "que es algo que sucede a principio de temporada", y espera borrar la mala imagen dada frente al Levante, en el que el Betis estuvo "bastante mal".

"Veníamos de no encajar en dos jornadas, jugando bastante bien, y el Levante no había marcado, pero nos comimos cinco (5-2). En el fútbol, hay 24 horas para disfrutar la victoria o para pasar la amargura porque enseguida viene otro partido y el anterior no cuenta nada", explicó el técnico santiaguino.

Pellegrini confirmó las bajas para este encuentro del argentino Giovani Lo Celso, quien "está casi listo pero no llega al partido de mañana"; y del marroquí Ez Abde, que "no estará tampoco por una gripe" pero anunció que "los dos deberían aptos para la semana que viene", cuando el Betis iniciará su andadura en la Liga de Campeones.

Por decisión técnica, el mediapunta Iker Losada "se queda fuera de la lista", aunque su entrenador no quiso reprocharle su negativa a salir en el mercado estival porque a él "no" le "corresponde echar jugadores: "Él sabe que lo tiene complicado porque tiene por delante a Isco, Lo Celso, Dani Ceballos y Fornals pero si ha decidido quedarse, trabajará exactamente igual que sus compañeros", dijo.

Pellegrini se mostró resignado con la cortedad de elementos en la posición de pivote defensivo, ya que "la plantilla está cerrada" desde anteanoche -"es lo que hay", indicó- sin que ello lo vaya a hacer "cambiar de opinión en tres o cuatro días: falta un jugador en la demarcación de mediocentro defensivo".

El director deportivo del Betis, Manu Fajardo, disintió ayer en público de esta carencia que señalaba Pellegrini, aunque el técnico no abundó en el discrepancia porque "todo el mundo tiene derecho a opinar" y considera que no debe "analiza públicamente lo que dicen otras personas del club".

Para el preparador andino, el centrocampista Dani Ceballos "ha demostrado calidad durante su carrera" que, "sin lugar a dudas, es un buen refuerzo" por su "polivalencia, es un jugador dúctil con calidad para jugar en varios puestos", aunque "no estará en la lista de convocados para mañana porque llegó ayer".

El Betis recibe este viernes al Real Madrid en partido correspondiente a la cuarta fecha de LaLiga EA Sports (Primera División española).