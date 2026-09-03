Fútbol Internacional
03 de septiembre de 2026 a la - 09:40

Pellegrini perdió la mitad de sus enfrentamientos con Mourinho

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Sevilla (España), 3 sep (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha perdido ocho de los dieciséis encuentros oficiales que ha disputado contra rivales dirigidos por el portugués Jose Mourinho, cuyo Real Madrid visita el viernes La Cartuja, y frente al que ha ganado cuatro veces y empatado otras cuatro.

Por EFE

Los siete primeros partidos de esta serie, entre 2011 y 2013, se remontan a la época en la que Mourinho había sucedido en el banquillo madridista a Pellegrini, que adiestraba al Málaga, y el técnico portugués venció en cinco de estos encuentros (con un empate y una derrota), dos de ellos con marcadores muy abultados.

El Real Madrid le infligió un 7-0 al Málaga en el primer duelo -con triplete de Cristiano Ronaldo, doblete de Benzema y sendos goles de Ángel di María y Marcelo- y un 6-2 en el último, cuando marcaron para los merengues Albiol, Cristiano Ronaldo (2), Di María, Modric y Özil e hicieron los tantos malaguistas Santa Cruz y Antunes.

La primera victoria de Pellegrini sobre Mourinho llegó en la temporada 2012-2013 en La Rosaleda (3-2), cuando dos goles de Roque Santa Cruz y uno de Isco, hoy capitán del Betis, superaron los anotados por Benzema y Sergio Sánchez en propia puerta.

Los dos experimentados técnicos se vieron las caras en siete ocasiones en la Premier League, con dos triunfos de Pellegrini, dos empates y tres victorias de Mourinho, cuando el chileno dirigió al Manchester City y West Ham, mientras que el portugués estaba en los banquillos del Chelsea, Tottenham y Manchester United.

Ya en el Betis, Manuel Pellegrini se enfrentó con el AS Roma dirigido por Jose Mourinho en la fase de grupos de la Liga Europa 2022-2023, en dos encuentros saldados con una victoria bética en la capital italiana (1-2, tras remontar por medio de Guido Rodríguez y Luiz Henrique el gol de Dybala) y un 1-1 en Sevilla, con tantos del local Canales y del visitante Belotti.