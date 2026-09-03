Pellegrini perdió la mitad de sus enfrentamientos con Mourinho

Los siete primeros partidos de esta serie, entre 2011 y 2013, se remontan a la época en la que Mourinho había sucedido en el banquillo madridista a Pellegrini, que adiestraba al Málaga, y el técnico portugués venció en cinco de estos encuentros (con un empate y una derrota), dos de ellos con marcadores muy abultados.

El Real Madrid le infligió un 7-0 al Málaga en el primer duelo -con triplete de Cristiano Ronaldo, doblete de Benzema y sendos goles de Ángel di María y Marcelo- y un 6-2 en el último, cuando marcaron para los merengues Albiol, Cristiano Ronaldo (2), Di María, Modric y Özil e hicieron los tantos malaguistas Santa Cruz y Antunes.

La primera victoria de Pellegrini sobre Mourinho llegó en la temporada 2012-2013 en La Rosaleda (3-2), cuando dos goles de Roque Santa Cruz y uno de Isco, hoy capitán del Betis, superaron los anotados por Benzema y Sergio Sánchez en propia puerta.

Los dos experimentados técnicos se vieron las caras en siete ocasiones en la Premier League, con dos triunfos de Pellegrini, dos empates y tres victorias de Mourinho, cuando el chileno dirigió al Manchester City y West Ham, mientras que el portugués estaba en los banquillos del Chelsea, Tottenham y Manchester United.

Ya en el Betis, Manuel Pellegrini se enfrentó con el AS Roma dirigido por Jose Mourinho en la fase de grupos de la Liga Europa 2022-2023, en dos encuentros saldados con una victoria bética en la capital italiana (1-2, tras remontar por medio de Guido Rodríguez y Luiz Henrique el gol de Dybala) y un 1-1 en Sevilla, con tantos del local Canales y del visitante Belotti.