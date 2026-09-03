Fútbol Internacional
03 de septiembre de 2026 a la - 08:35

Queiroz: "Servir a Ghana es más que entrenar a un equipo de fútbol"

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Redacción deportes, 3 sep (EFE).- Carlos Queiroz afirmó este jueves tras renovar su contrato como seleccionador de Ghana, que "servir a Ghana es más que entrenar a un equipo de fútbol". "Es un privilegio, una responsabilidad y una misión honrar a una de las más grandes selecciones de África y a su increíble y apasionada gente de fútbol".

Por EFE

"Estoy orgulloso de lo que nuestros jugadores, personal y Federación lograron juntos bajo circunstancias difíciles en la Copa del Mundo 2026. Su coraje, disciplina y compromiso restauraron la creencia, la competitividad y el orgullo de una nación", subrayó Carlos Queiroz.

"Ahora, un nuevo capítulo comienza. La Copa Africana de Naciones es mucho más que nuestro próximo destino. Nuestra ambición es clara: mejorar cada día, unir la nación, hacer a Ghana más fuerte y luchar por cada victoria con pasión, humildad y orgullo. Un equipo. Una nación. 35 millones de corazones, Un latido. La misión continúa", expresó el ex entrenador de clubes como el Real Madrid o Manchester United o selecciones como Irán, Colombia o Qatar.

El portugués Carlos Queiroz, de 73 años, fue nombrado de nuevo como seleccionador de Ghana, apenas un mes después de haberse despedido de las Estrellas Negras tras liderar al combinado ghanés durante el Mundial de 2026, en el que fueron eliminados ante Colombia, informó la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA, en inglés).