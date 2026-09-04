0-0. El Real Madrid paga al descanso su escasa puntería en La Cartuja

Sevilla, 4 sep (EFE).- Betis y Real Madrid empatan a cero en el descanso en La Cartuja, donde los merengues han dominado la primera mitad pero no mandan en el marcador debido a que Vinicius estrelló un balón en el poste y Mbappé estrelló una doble ocasión en Natan y Bartra, que salvaron el gol a portero batido.