El Elche asegura que ha invertido más de 20 millones en el mercado de fichajes

“Somos los primeros interesados en que al Elche le vaya bien, tanto por lo que sentimos por el club como por el tiempo que le dedicamos y por las inversiones”, dijo el dirigente argentino, quien añadió que la apuesta económica confirma “las ganas" de hacer una gran temporada "y hacer más grande a este club”.

El director general, hombre de máxima confianza del propietario, el argentino Christian Bragarnik, admitió que han salido de la plantilla “jugadores importantes”, pero precisó que “vendrán otros y nos volveremos a reinventar”.

En este sentido, recordó la trayectoria en el Elche de Nico Fernández, quien tras un debut poco afortunado con el equipo acabó siendo traspasado por la entidad el pasado verano por 10 millones de euros.

Schinocca confirmó que el Elche está atento al mercado de jugadores sin equipo, ya que dispone de una ficha libre, aunque precisó que no existe una demarcación prioritaria que se quiera reforzar.

El dirigente negó que el Elche se haya planteado el fichaje del argentino Mauro Icardi y se mostró confiado en que la portería está bien cubierta con Matías Dituro e Iturbe, al que consideró una “inversión”.

Por último, el argentino asumió las dudas que se hayan podido generar tras las primeras jornadas, pero pidió estar “unidos” porque pronosticó una temporada “dura”.

“Esta afición y este club van a darlo todo para lograr los objetivos”, sentenció el director general del Elche.