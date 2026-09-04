Liga y Barcelona buscarán la clasificación al hexagonal por Libertadores y Sudamericana

Liga y Barcelona, con 42 puntos cada uno, dispondrán de la penúltima y última fecha de la primera etapa para completar 44 unidades y asegurarse uno de los tres billetes para la Libertadores o uno de los tres para la Sudamericana.

Entretanto, Leones del Norte y Libertad, con 38 puntos cada uno, y Mushuc Runa, con 37, todavía tienen posibilidades para alcanzar el quinto o sexto lugar.

El Rey de Copas, como también le dicen a Liga, saldrá ante Técnico Universitario, en medio de una irregularidad futbolística, luego de que en julio pasado saliera el técnico brasileño Tiago Nunes y se incorporara de inmediato al argentino Gustavo Álvarez, pese a lo cual aún no logra alcanzar un mejor funcionamiento.

Por su parte, el Barcelona con una situación futbolística parecida a la de Liga, visitará a uno de los cuadros de gran momento en la Liga Pro, el Aucas, que con 48 puntos, aseguró su clasificación al hexagonal final en la fecha pasada.

La vigésima novena fecha comenzará este sábado entre el líder absoluto, el Independiente del Valle, con 68 puntos y el Macará, que con 48 unidades, también se adjudicó la clasificación en la reciente fecha para el hexagonal final.

La Universidad Católica, con 45 enteros, es otro de los cuadros clasificados al hexagonal final, pero saldrá por más puntos en su visita a Delfín, de Manta, porque con los puntos que cerrarán la primera etapa, arrancarán la disputa del hexagonal.

El cuarto billete para la Libertadores de 2027 será para el campeón de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional ecuatoriano, y el cuarto billete para la próxima Sudamericana, lo disputarán en un cuadrangular final los cuadros que concluyan la primera etapa entre el séptimo y décimo lugar.

Los equipos con mayores posibilidades para acceder al cuadrangular final son: Leones del Norte (38 puntos), Libertad (38), Mushuc Runa (37); Guayaquil City (36), Emelec (36) y Deportivo Cuenca (35).

- Partidos por la penúltima fecha de la primera etapa de la Liga Pro:

- Sábado: Independiente del Valle-Macará.

- Domingo: Técnico Universitario-Liga Deportiva Universitaria de Quito; Delfín-Universidad Católica; Aucas-Barcelona y Deportivo Cuenca-Libertad.

- Lunes: Emelec-Manta; Orense-Guayaquil City y Mushuc Runa-Leones del Norte.