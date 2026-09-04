Martín Satriano y Álvaro Rodríguez, en la primera lista de reservados de Forlán en Uruguay

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hizo pública este viernes la lista de 46 jugadores convocables por el seleccionador interino para los encuentros que se jugarán en Asia entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre.

La lista incluye a siete delanteros, entre ellos Satriano, goleador del Getafe español, y Rodríguez, que esta temporada pasó al Bornemouth inglés.

Otras novedades allí son el atacante de Boca Juniors Miguel Merentiel y el de Talleres Agustín Álvarez Martínez, mientras que también aparecen los mundialistas Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Darwin Núñez.

En el centro del campo se destaca la presencia de Federico Valverde y la vuelta a la selección de Lucas Torreira, al tiempo que también están el extremo de Botafogo Lucas Villalba, el mediocampista defensivo de Betis Facundo Bernal y los campeones del Mundial sub-20 Santiago Homenchenko, Luciano Rodríguez y Matías Abaldo.

Por otra parte, Ronald Araujo y José María Giménez encabezarán una defensa que entre sus principales novedades tiene al lateral de Genk Kevin Amaro, al central de Villarreal Santiago Mourinho y al futbolista de Palmeiras Alexander Barboza.

En tanto, el portero Sebastián Jaime es el único reservado del medio local, mientras que la lista cuenta por primera vez con el guardameta de Belgrano Thiago Cardozo.

Uruguay se enfrentará el 24 de septiembre con Japón en un amistoso que se jugará en el Q&A Stadium de Miyagi y el 28 de septiembre se medirá ante Corea del Sur en el Seoul World Cup Stadium.

El 6 de octubre disputará su tercer amistoso contra India en el Vybk de Calcuta.

Porteros: Santiago Mele (Independiente-ARG), Cristopher Fiermarín (Atlético Bucaramanga-COL), Ignacio de Arruabarrena (Arouca-POR), Sebastián Jaume (Albion), Thiago Cardozo (Belgrano-ARG).

Defensores: Kevin Amaro (Genk-BEL), José Luis Rodríguez (Vasco da Gama-BRA), Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Nahitan Nández (Al-Qadisiya-KSA), Santiago Mourinho (Villarreal-ESP), Nicolás Marichal (Dinamo Moscú-RUS), Ronald Araujo (Liverpool-ENG), Alexander Barboza (Palmeiras-BRA), José María Giménez (Deportivo de La Coruña-ESP), Juan Rodríguez (Cagliari-ITA), Sebastián Boselli (Getafe-ESP), Santiago Bueno (Wolverhamptom Wanderers-ENG), Sebastián Cáceres (Celta-ESP), Mathías Olivera (Nápoles-ITA), Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA), Lucas Olaza (Krasnodar-RUS), Marcelo Saracchi (Houston Dynamo-USA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake-USA).

Centrocampistas: Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA), Lucas Torreira (Galatasaray-TUR), Rodrigo Bentancur (Tottenham-ENG), Facundo Bernal (Betis-ESP), Santiago Homenchenko (Querétaro-MEX), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Agustín Canobbio (Fluminense-BRA), Matías Abaldo (Independiente-ARG), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Luciano Rodríguez (Cruzeiro-BRA), Maximiliano Araújo (Sporting-POR), Lucas Villalba (Botafogo-BRA), Brian Rodríguez (América-MEX), Rodrigo Zalazar (Sporting-POR), Diego Rossi (Monterrey-MEX), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA).

Atacantes: Martín Satriano (Getafe-BRA), Agustín Álvarez Martínez (Talleres-ARG), Rodrigo Aguirre (Tigres-MEX), Federico Viñas (Toluca-MEX), Miguel Merentiel (Boca Juniors-ARG), Darwin Núñez (Diriyah-KSA), Álvaro Rodríguez (Bournemouth-ENG).