Mourinho y Pellegrini introducen tres cambios cada uno en su once titular

El técnico portugués mantiene el armazón del equipo que goleó al Málaga el domingo pasado, aunque cambia el perfil derecho de su defensa y centro del campo para jugar de inicio con Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé.

Manuel Pellegrini, por su parte, recurre al habitual titular Cucho Hernández para jugar en punta en lugar de Parrott, mete a Fornals en la banda izquierda en el sitio de Riquelme y hace que Bartra pague los platos rotos de la goleada frente al Levante al suplirlo por Llorente.

El conjunto verdiblanco alineará como titulares a Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Fran García; Marc Roca, Bernal; Antony, Isco, Fornals; y Cucho Hernández.