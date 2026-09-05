05 de septiembre de 2026 a la - 13:00
0-0. Ni Forest ni Tottenham, que siguen sin victorias
Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El primer punto del Tottenham en tres jornadas en la liga inglesa llegó con un empate sin goles contra el Nottingham Forest en The City Ground, con un gol anulado a los locales y sin tino del conjunto londinense ni Omar Marmoush, por lo que ninguno de los dos ha logrado aún la victoria.
El atacante cedido por el Manchester City, que pagó 75 millones de euros por él, falló una oportunidad muy clara en los primeros minutos, cuando cruzó demasiado su remate con la derecha para lanzarlo fuera.
Después, el VAR invalidó un gol al Nottingham Forest ya en el segundo tiempo.
En el Tottenham se estrenó Mykhalo Mudryk.