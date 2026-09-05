1-3. Zechiel rearma al Feyenoord antes de visitar al Barcelona

El conjunto de Gio Van Bronkhorst se reencontró con el triunfo en la quinta jornada de la Liga de los Países Bajos. Se alzó provisionalmente al segundo lugar de la tabla, a un punto del AZ Alkmaar que tiene un partido menos y que encabeza la clasificación con pleno de victorias.

El Feyenoord, que el pasado fin de semana empató con el Den Haag, aprovechó la segunda parte, agitada, de ida y vuelta, para solventar el compromiso. Fue Gijvai Zechiel el que abrió el marcador en el minuto 52 al aprovechar un pase del español Nacho y marcar a puerta vacía.

Aunque tres minutos más tarde empató el Nimega gracias a Darko Nejasmic, el equipo de Róterdam aprovechó los espacios para jugar al contraataque. Así hizo el 2-1, con la firma de Valente asistido por Zechiel que también propició el tercero, anotado por Jerayno Schaken.

El Feyenoord lleva tres triunfos y dos empates en la Liga de los Países Bajos que este fin de semana alcanza la quinta jornada.