1-1. Bolívar vence en los penaltis al Astor y es campeón de la Liga Femenina de Bolivia

La colombiana Danelly Angulo puso en ventaja al Bolívar en el minuto 5, y en el 89 Jhenifer Cuba igualó para el Astor FC, lo que forzó a ir a la tanda de penaltis en el partido en el estadio IV Centenario.

El plantel de Cochabamba no logró romper el maleficio y es subcampeón por quinta vez consecutiva. En las cuatro ediciones anteriores, cayó ante el Always Ready, el tetracampeón que no pudo revalidar el título.

Las 'celestes' abrieron el marcador temprano, con un centro de la brasileña Clenilda da Silva que alcanzó a Angulo para que anote en el minuto 5.

La argentina Yanina López fue una de las más activas en las filas del Astor y tuvo algunos intentos, como un remate largo en el minuto 37 que fue directo a las manos de la guardameta académica, la colombiana Camila López.

El Bolívar no se contentó con la ventaja y buscó ampliarla. Una de sus figuras, María Cristina 'Coquito' Gálvez, probó un disparo en el minuto 40 que alcanzó a desviar la arquera Flavia Morales.

El plantel al mando de David Quiruchi se lanzó al ataque en la segunda mitad, pero no lograba concretar la igualdad.

López nuevamente tuvo la oportunidad de empatar en el minuto 65, pero su disparo fue rechazado por la portera 'celeste'.

A falta de un minuto para que se cumpla el tiempo reglamentario, llegó el empate mediante un tiro libre por una falta cometida por la Academia contra el Astor.

La encargada de rematar fue la experimentada Ana Huanca y la arquera López no pudo despejarlo bien, lo que fue aprovechado por Cuba para anotar.

El encuentro acabó empatado a uno y en la tanda de penaltis, la Academia venció por 3-4.

Para el Bolívar convirtieron Nicol Cruz, Nashmi Segovia, Maya Siles y Da Silva, y falló Selin Zurita.

Para el Astor marcaron Jhesica Tórrez, Huanca y la capitana Wendy Baltazar, mientras que la guardameta Camila López contuvo el disparo de Jhenifer Cuba y la argentina Yanina López pateó el balón fuera del arco.

1. Astor FC: Flavia Morales; Alejandra Montaño (m.66, Jhenifer Cuba), Ingrid Siles, Marianela Muñoz (m.66, Lenny Lafuente); Wendy Baltazar, Jhesica Torrez, Lisbeth Sandoval, Ruth Soliz (m.46, Karen Arévalo) (m.74, Sonia Peña); Ana Huanca, Martha Chura y Yanina López.

1. Bolívar: Camila López; Karla Ramos, Sarah Cruz, Nashmi Segovia, Carla Méndez (m.80, Maya Siles); Liliana Condori (m.46, Casiana Beyuma), Jimena Cabrera, María Cristina Gálvez (m.85, Selin Zurita); Cielo Veizaga y Danelly Angulo.

Goles: 0-1, m.5: Danelly Angulo. 1-1, m.89: Jhenifer Cuba.

Árbitro: Dionilda Calderón amonestó a Yanina López, Muñoz, Gálvez y Siles.

Incidencias: Partido final de la Liga Femenina del Fútbol Boliviano, disputado en el estadio IV Centenario, en la ciudad sureña de Tarija.