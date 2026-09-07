Kovac dice que no se debe subestimar al Villarreal pese a su mal comienzo en la liga

"Está por segunda vez consecutiva en la Liga de Campeones, lo que, tratándose de un equipo español, significa algo. En la liga española los tres primeros puestos están normalmente escriturados", destacó el técnico del equipo alemán.
Kovac aseguró que el griego Konstinos Karetsas y el sueco Daniel Svensson, pese a que se entrenaron este lunes al margen del grupo, estarán a su disposición para este partido.
"Es algo normal dos días después de un partido. A veces se deja a un jugador al margen o en el gimnasio en plan de regeneración. Eso no significa nada. Los dos están bien y pueden jugar mañana", afirmó.
Kovac apuntó que, a pesar de varias bajas, mantendrá su esquema habitual con tres centrales y no usará una línea de cuatro.