Barrios: “El año pasado no fue fácil, me ha hecho mucho más fuerte”

“En verano, cuando estaba descansando, tenía ganas de que empezara la temporada, ya que el año pasado no terminó como a mí me hubiese gustado. Me encuentro bien, tengo muy buenas sensaciones y esperamos que siga siendo así”, dijo en rueda de prensa en Anfield, donde este miércoles se enfrenta al Liverpool en la Liga de Campeones.

“Desde luego, por el tema (las lesiones) que pasé el año pasado no fue fácil. Me ha hecho mucho más fuerte. Me perdí muchísimos partidos, encuentros importantes que a todos nos gusta jugar. Más fuerte seguro que me ha hecho y con muchísimas ganas de poder jugar este tipo de partidos”, remarcó.

Ahora empieza el curso como cuarto capitán. “El mensaje es que tenemos muchísima ilusión. Ahora que me toca ser cuarto capitán, es un orgullo para mí el poder serlo aquí en el Atleti, que es especial. El mensaje es de ilusión, con ganas de empezar ya este miércoles y esperamos empezar de la mejor manera”, expuso.

Aguarda Anfield. “Más que complicado, es muy ilusionante el poder empezar esta competición aquí en este escenario, que es de los más ‘top’ de Europa”, valoró Barrios, que no mira más allá de este duelo, aunque la final de la Liga de Campeones sea en el estadio Metropolitano: “De momento eso queda muy lejos”.

Y admitió la distancia de poder económico en el mercado de fichajes entre los equipos de la ‘Premier’ inglesa y LaLiga EA Sports española. “En el campo no sé si hay esa diferencia que tú dices. Desde luego hay una diferencia abismal, pero dentro del campo, entre los grandes clubes, no hay tanta”, remarcó.