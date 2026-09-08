08 de septiembre de 2026 a la - 11:20
Dembélé, Luis Díaz, Bellingham, Cucurella y Cubarsí, en la primera tanda de nominados
París, 8 sep (EFE).- El francés Ousmane Dembélé, Balón de Oro de 2025 y vencedor de la Liga de Campeones con le PSG, el colombiano Luis Díaz (Bayern de Múnich), el inglés Jude Bellingham (Real Madrid) y los campeones del mundo por España Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid) y Pau Cubarsí (Barcelona) figuran en la primera tanda de 30 nominados al Balón de Oro de 2026.
También está el portugués Bruno Fernandes, medio del Manchester United.