El portero Simon Eiksson sufre una tendinopatía en el hombro derecho que le impide jugar

Según ha informado el Racing en un comunicado, el guardameta sueco arrastraba molestias durante las últimas semanas y ha sido sometido a pruebas de imagen que han confirmado la lesión.

Eriksson se perdió varias sesiones de entrenamiento durante la semana previa al encuentro frente al Rayo Vallecano, aunque se ejercitó el viernes y entró en la convocatoria para el partido disputado en el estadio Ontime Butarque.

El periodo de baja del portero sueco dependerá de la evolución de su hombro derecho y permanecerá apartado de los entrenamientos y los partidos hasta que remita la tendinopatía.