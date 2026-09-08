Fútbol Internacional
08 de septiembre de 2026 a la - 07:30

Españoles Giráldez (Lyon) y Romeu (Barcelona), nominados a mejor técnico equipo femenino

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París, 8 sep (EFE).- Los entrenadores españoles Jonatan Giráldez, del equipo femenino Olympique Lyon, y Pere Romeu, del Barcelona, figuran entre los cinco entrenadores del fútbol femenino nominados al Balón de Oro de 2026, cuyo ganador se conocerá el próximo 26 de octubre en Londres.

Por EFE

Los otros tres aspirantes son la alemana Elena Sadiku, del sueco BK Häcken; el sueco Andrée Jeglertz, del Manchester City; y el groenlandés Nils Nielsen, hasta hace poco seleccionador nacional de Japón.

Giráldez (Vigo, 1991) venció con el Lyon femenino la Liga y la Copa francesa, además de la Copa de la Liga, mientras que Romeu (Barcelona, 1993) ganó los tres títulos domésticos (Liga, Copa y Supercopa) y la Liga de Campeones femenina.

Se da la circunstancia de que el técnico catalán comenzó en el Barcelona femenino a las órdenes de Jonatan Giráldez y, ahora, ambos compiten por el galardón individual más prestigioso.