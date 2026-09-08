Españoles Giráldez (Lyon) y Romeu (Barcelona), nominados a mejor técnico equipo femenino

Los otros tres aspirantes son la alemana Elena Sadiku, del sueco BK Häcken; el sueco Andrée Jeglertz, del Manchester City; y el groenlandés Nils Nielsen, hasta hace poco seleccionador nacional de Japón.

Giráldez (Vigo, 1991) venció con el Lyon femenino la Liga y la Copa francesa, además de la Copa de la Liga, mientras que Romeu (Barcelona, 1993) ganó los tres títulos domésticos (Liga, Copa y Supercopa) y la Liga de Campeones femenina.

Se da la circunstancia de que el técnico catalán comenzó en el Barcelona femenino a las órdenes de Jonatan Giráldez y, ahora, ambos compiten por el galardón individual más prestigioso.