Karetsas abandonó el campo por “problemas circulatorios” y será sometido a “más pruebas”

Redacción deportes, 8 sep (EFE).- Konstanstinos Karetsas, centrocampista internacional griego del Borussia Dortmund, tuvo que abandonar el campo en el minuto 26 del encuentro de este martes de la Liga de Campeones contra el Villarreal “debido a problemas circulatorios” y fue trasladado al hospital para “más pruebas”, según comunicó su club a través de sus canales oficiales.