08 de septiembre de 2026 a la - 19:15
Karetsas abandonó el campo por “problemas circulatorios” y será sometido a “más pruebas”
Redacción deportes, 8 sep (EFE).- Konstanstinos Karetsas, centrocampista internacional griego del Borussia Dortmund, tuvo que abandonar el campo en el minuto 26 del encuentro de este martes de la Liga de Campeones contra el Villarreal “debido a problemas circulatorios” y fue trasladado al hospital para “más pruebas”, según comunicó su club a través de sus canales oficiales.
“A Kosta le va bien dentro de las circunstancias, está en camino al hospital para más pruebas”, añadió la entidad alemana, después de que el futbolista de 18 años se retirara en camilla del encuentro en el Signal Iduna Park en camilla, tras pedir las asistencias médicas y tumbarse sobre el césped.
En el minuto 26 fue reemplazado por Ethan Nwaneri.