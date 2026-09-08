08 de septiembre de 2026 a la - 11:30
Lamine Yamal, Kvaratskhelia y Harry Kane, en la lista para el Balón de Oro
París, 8 sep (EFE).- Lamine Yamal, delantero del Barcelona y campeón del mundo con España, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, campeón europeo con el PSG, el inglés Harry Kane (Bayern de Múnich) y el noruego Erling Haaland (Manchester City) son otros de los 30 candidatos al Balón de Oro hasta ahora desvelados.
En la primera tanda, destacaron el francés Ousmane Dembélé, Balón de Oro de 2025 y vencedor de la Liga de Campeones con le PSG, el colombiano Luis Díaz (Bayern de Múnich), el inglés Jude Bellingham (Real Madrid) y los campeones del mundo por España Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid) y Pau Cubarsí (Barcelona).